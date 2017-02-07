Трамп пообещал разобраться в ситуации в Украине

Как пояснил Трамп в понедельник 6 февраля, в интервью телеканалу Fox News, в данный момент он не знает достоверно о том, что там происходит. При этом он заверил, что его не затрагивает тот факт, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

Однако Трамп заметил, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил". Вместе с тем, по его словам, в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".