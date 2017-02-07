10:14 07.02.2017 | Политика | Новости
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Телеведущий, обозвавший Путина убийцей, извинится через 15 лет

Журналист, который в беседе с Трампом обозвал лидера РФ "убийцей", намерен принести свои извинения не ранее, чем через 15 лет.

Телеведущий, обозвавший Путина убийцей, извинится через 15 лет

Об этом информирует Fox News. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить это году так в 2033", – пообещал Билл О'Райли в своем телешоу.

Напомним, что во время этого интервью, сам американский президент Дональд Трамп заметил, что и Соединенные Штаты – тоже не невинная страна, и в Америке, также как и во всем мире есть много убийц.

В Кремле также прокомментировали этот инцидент.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такое изречение из уст ведущего недопустимым и оскорбительным. Он добавил, что в Кремле от О'Райли ждут извинений.

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп признался, что достоверно не знает о событиях на Донбассе. Американский лидер пообещал разобраться в ситуации с российско-украинским конфликтом.


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