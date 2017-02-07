Телеведущий, обозвавший Путина убийцей, извинится через 15 лет

Об этом информирует Fox News. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить это году так в 2033", – пообещал Билл О'Райли в своем телешоу.

Напомним, что во время этого интервью, сам американский президент Дональд Трамп заметил, что и Соединенные Штаты – тоже не невинная страна, и в Америке, также как и во всем мире есть много убийц.

В Кремле также прокомментировали этот инцидент.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такое изречение из уст ведущего недопустимым и оскорбительным. Он добавил, что в Кремле от О'Райли ждут извинений.

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп признался, что достоверно не знает о событиях на Донбассе. Американский лидер пообещал разобраться в ситуации с российско-украинским конфликтом.