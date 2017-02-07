12:12 07.02.2017 | Политика | Новости
100159603:labazovych

США могут принять участие в борьбе с мексиканскими наркокартелями - Трамп

Американский глава Дональд Трамп считает, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето нуждается в помощи США для борьбы с наркокартелями.

США могут принять участие в борьбе с мексиканскими наркокартелями - Трамп

Об этом он заявил в интервью Биллу О'Рейли, передает Fox News.

Согласно словам Трампа, во время телефонного разговора с Ньето он озвучил готовность послать отряды в Мексику для борьбы с бандами наркоторговцев, которые "отравляют молодежь нашей страны и ... стран всего мира".

Кроме того, президент США отметил, что между ним и Ньето существуют "очень хорошие отношения". Поэтому Дональд Трамп считает необходимым помочь мексиканскому лидеру. 

"Я хочу помочь ему с этим (борьбой с наркокартелями, - ред.)", - подчеркнул Трамп, комментируя разговор с мексиканским президентом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфоорм", Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить американских военнослужащих в Мексику для борьбы с "плохими парнями".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив