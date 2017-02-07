Раде предлагают обратиться к мировой общественности по осуждению агрессии России

Его инициаторами являются более десятка народных депутатов из фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Радикальной партии", а также внефракционные парламентарии. Как сказано на сайте парламента, постановления №6039 в день регистрации было передано на рассмотрение руководства Верховной Рады.

В то же время, на сайте парламента отсутствуют сопроводительные документы к проект постановления об обращении, а ссылка на текст проекта постановления по состоянию на утро вторника неактивна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во вторник, 31 января, обратился с открытым письмом к парламентариям мира. К нему присоединились и другие украинскими политиками.

Как написал на своей страничке в Facebook Парубий, в связи с обострением ситуации на Донбассе и попытками российских войск развернуть наступление на Авдеевку, депутаты Украины просят коллеги-парламентарием немедленного внимания и действий по поводу обострения ситуации на востоке Украины.