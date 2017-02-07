19:46 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада упростила доступ в дома интернет-провайдеров

Верховная Рада упростила доступ в дома интернет-провайдеров.

Рада упростила доступ в дома интернет-провайдеров

Парламентарии своими 246 голосами поддержали в целом соответствующий законопроект. Данный законопроект определяет перечень документов от провайдера - для того, чтобы проводить технические работы в доме. При этом закон запрещает их дополнять.

Как заявили авторы законопроекта, это даст возможность существенно сократить число необоснованных отказов.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2016 г. многие жители Харькова остались без интернета. Неизвестные повредили кабель местного интернет-провайдера. В результате также пострадали крупные предприятия и учреждения города.


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