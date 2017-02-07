Рада упростила доступ в дома интернет-провайдеров

Парламентарии своими 246 голосами поддержали в целом соответствующий законопроект. Данный законопроект определяет перечень документов от провайдера - для того, чтобы проводить технические работы в доме. При этом закон запрещает их дополнять.

Как заявили авторы законопроекта, это даст возможность существенно сократить число необоснованных отказов.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2016 г. многие жители Харькова остались без интернета. Неизвестные повредили кабель местного интернет-провайдера. В результате также пострадали крупные предприятия и учреждения города.