Порошенко уволил трех глав райадминистраций

Глава государства подписал соответствующие указы. Так, согласно подписанному документу со своих должностей уволены главы РГА Одесской, Черниговской и Сумской областей. Вместе с тем, как сказано в распоряжения, размещенные на сайте президента, согласно распоряжению №26/2017-рп и №28/2017-рп, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской районной государственной администрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской районной государственной администрации Черниговской области Виктор Мищук.

Еще одним распоряжением №27/2017-рп, со своей должности уволен глава Липоводолинской районной государственной администрации Сумской области был уволен в соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 февраля, Петр Порошенко уволил с должностей десять глав РГА и назначил двух новых.