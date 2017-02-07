12:15 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий пригрозил депутатам, которые не ходят в Раду, отобрать мандат

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во вторник, 7 февраля, открывая очередное заседание парламента, призвал народных депутатов, которые систематически не ходят на пленарные заседания, сложить мандат.

Парубий пригрозил депутатам, которые не ходят в Раду, отобрать мандат

По его словам, в условиях войны в стране прогуливание работы депутатами недопустимо. Не хотите ходить на работу - сложите мандат, - отметил спикер, добавив, что есть много желающих работать в парламенте.

При этом глава парламент заверил, что намерен и дальше бороться с прогульщика разными способами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.

В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.


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