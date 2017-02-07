10:32 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159591:Polishuk

Парубий открыл шестую сессию парламента - ВИДЕО

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл шестую сессию парламента.

Парубий открыл шестую сессию парламента - ВИДЕО

В зале зарегистрировались 365 народных депутатов. Согласно повестке дня, во вторник, 7 февраля, народные депутаты рассмотрят проект закона о поддержке детей, которые постоянно проживают в зоне антитеррористической операции.

Вместе с тем Рада сегодня также планирует обсудить законопроект о добыче и реализации янтаря. Этот документ сегодня будет рассматриваться во втором чтении.

Докладывать по этому вопросу будет председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики Павел Дзюблик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты планируют внести законодательные изменения относительно экспорта вооружений. Основные направления законодательных изменений относительно экспорта вооружений предложили в комитете по нацбезопасности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив