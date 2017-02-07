Парубий открыл шестую сессию парламента - ВИДЕО

В зале зарегистрировались 365 народных депутатов. Согласно повестке дня, во вторник, 7 февраля, народные депутаты рассмотрят проект закона о поддержке детей, которые постоянно проживают в зоне антитеррористической операции.

Вместе с тем Рада сегодня также планирует обсудить законопроект о добыче и реализации янтаря. Этот документ сегодня будет рассматриваться во втором чтении.

Докладывать по этому вопросу будет председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики Павел Дзюблик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты планируют внести законодательные изменения относительно экспорта вооружений. Основные направления законодательных изменений относительно экспорта вооружений предложили в комитете по нацбезопасности.