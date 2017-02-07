16:30 07.02.2017 | Политика | Новости
100159637:Rakova

Лидеры РФ и ФРГ встретятся в "нормандском формате"

Президент Российской Федерации Владимир Путин нашел компромисс с канцлером ФРГ Ангелой Меркель – в скором времени они проведут встречу в "нормандском формате".

Лидеры РФ и ФРГ встретятся в

Такие сведения озвучила пресс-служба российского президента.

Согласно предоставленным данным, Путин и Меркель намерены наращивать дипломатические усилия из-за эскалации конфликта на Донбассе.

"В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем предложить обсудить ситуации на высшем уровне", - гласит публикация.

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нужно делать России в ближайшем будущем. По словам дипломата, для урегулирования конфликта, соседняя страна должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть контроль оккупированным территориям востока Украины и Крыма.


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