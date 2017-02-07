Климкин назвал выборы на Донбассе "фарсом"

Министр МИД Украины Павел Климкин считает идею проведения на Донбассе выборов до выведения войск России фарсом. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам - два избирательных фарса под дулами автоматов – это две оккупационные власти в Крыму и на Донбассе. Такой была реакция министра на заявление посла Германии о путях разрешения российско-украинского конфликта. Климкин убежден, что проведение на Донбассе выборов в ситуации, когда там находятся российские войска, приравняет голосование к так "референдуму", который прошел в Крыму в марте 2014 г.

Как сообщал УРА-Информ, Россия сейчас активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие.