17:05 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин назвал выборы на Донбассе "фарсом"

Климкин сравнил голосование на Донбассе с "референдумом" в Крыму 2014 г.

Климкин назвал выборы на Донбассе

Министр МИД Украины Павел Климкин считает идею проведения на Донбассе выборов до выведения войск России фарсом. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам - два избирательных фарса под дулами автоматов – это две оккупационные власти в Крыму и на Донбассе. Такой была реакция министра на заявление посла Германии о путях разрешения российско-украинского конфликта. Климкин убежден, что проведение на Донбассе выборов в ситуации, когда там находятся российские войска, приравняет голосование к так "референдуму", который прошел в Крыму в марте 2014 г.

Как сообщал УРА-Информ, Россия сейчас активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие.


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