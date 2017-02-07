Хиллари Клинтон впервые высказалась после того, как Трамп стал президентом

В частности, Хиллари уверена, что "несмотря на все вызовы", у женского пола есть будущее. Подобное видеообращение появилось на портале The Guardian.

"Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, я могу сказать, что да, будущее за женщинами. Только посмотрите на эту бешеную энергетику, которую мы видели в прошлом месяце во время "Марша женщин", который объединил миллионы в США и во всем мире", – отметила Клинтон.

Отметим, что после того как прошла инаугурация Трампа, по всей Америке состоялись «Марши женщин». В данном мероприятии приняли участие около двух миллионов человек.

Как сообщал "УРА-Информ", в таком "Марше женщин" участвовала и популярная певица Мадонна. Поп-королева не постеснялась выразиться в адрес Трампа нецензурной лексикой, после чего несколько телеканалов были вынуждены прервать свой прямой эфир.