В Румынии около 600 тысяч человек требуют отставки правительства - ФОТО

В воскресенье, 5 февраля, на площади Виктории около 600 тысяч человек требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Как сообщает AFP, акция протеста проходит под зданием штаб-квартиры правительства Румынии.

В свою очередь премьер-министр страны Сорин Гриндяну заявил, что не уйдет в отставку, а лидер СДП Ливиу Драгня раскритиковал президента Румынии Клауса Йоханниса, дав понять, что глава государства не приемлет результатов декабрьских выборов, которые привели к власти социал-демократов, и хочет контролировать правительство.

Вместе с тем, несмотря на то, что вчера правительство отказалось вводить поправки в Уголовный кодекс страны, которые могли привести к освобождению из тюрем коррупционеров, митинги в стране продолжаются.

При этом протесты носят мирный характер. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

Люди скандируют "Отставка!", "Румыния, просыпайся!" и "Вместе сохраним Румынию". К протестам подключились и представители румынской диаспоры в некоторых городах Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило свой указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных с взяточничеством. Указ был отменен на внеочередном заседании в связи с массовыми акциями протеста. Официальное заявление по этому поводу будет озвучено в ближайшее время, - заверил источник в правительстве.