В Кремле ждут просьбу о прощении от журналиста Fox News

Такие сведения передает РИА "Новости".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что подобные изречения из уст корреспондента Fox News являются недопустимыми и окскорбительными.

"И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения на адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – добавил спикер Кремля.

Как оказалось, во время интервью с Дональдом Трампом, журналист Fox News Билл О'Рейли напомнил президенту США об обвинениях Запада в адрес Москвы, при этом О'Рейли назвал Путина "убийцей".

"Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", – резюмировал Песков.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп заявлял, что понятия не имеет, как могут сложиться его отношения с Россией.