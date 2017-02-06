01:30 06.02.2017 | Политика | Новости
100159454:Rakova

Трамп вместе с женой отправились на Палм-Бич – ФОТО

Американский лидер Дональд Трамп вместе со своей супругой, Меланией, отправился на выходные на Палм-Бич.

Трамп вместе с женой отправились на Палм-Бич – ФОТО

Таким образом, журналистам удалось узнать, куда исчезла первая леди США. Ведь во время официального визита Дональда Трампа на базу военно-морских сил США компанию президенту составила его дочь, Иванка, пишет "Сплетник".

Именно во Флориде супружеская чета и проведет свои выходные, чтобы хоть как-то развеяться после свалившихся на них обязанностей и негатива. Напомним, многие из звезд жестко раскритиковали указ Трампа о мигрантах.

Для поездки Мелания отдала предпочтение весьма яркому облачению: алое платье подчеркнуло изящество женщины. Она дополнила наряд балетками и клатчем в тон.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Трамп запретил въезд в Америку уроженцам семи, преимущественно мусульманских, стран. Среди них оказались: Йемен, Сомали, Сирия, Ливия, Судан, Ирак и Иран.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив