Трамп вместе с женой отправились на Палм-Бич – ФОТО

Таким образом, журналистам удалось узнать, куда исчезла первая леди США. Ведь во время официального визита Дональда Трампа на базу военно-морских сил США компанию президенту составила его дочь, Иванка, пишет "Сплетник".

Именно во Флориде супружеская чета и проведет свои выходные, чтобы хоть как-то развеяться после свалившихся на них обязанностей и негатива. Напомним, многие из звезд жестко раскритиковали указ Трампа о мигрантах.

Для поездки Мелания отдала предпочтение весьма яркому облачению: алое платье подчеркнуло изящество женщины. Она дополнила наряд балетками и клатчем в тон.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Трамп запретил въезд в Америку уроженцам семи, преимущественно мусульманских, стран. Среди них оказались: Йемен, Сомали, Сирия, Ливия, Судан, Ирак и Иран.