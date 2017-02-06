Россия вновь отказалась выдать Сенцова и Кольченко - ФОТО

Власти Российской Федерации заявили, что считает их своими гражданами. Как пояснил в понедельник, 6 февраля, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, вначале Россия аннексировала Крым, а затем, в принудительном порядке, навязала всем крымчанам свое гражданство.

Такие действия со стороны России являются ничтожными по международному праву, – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

При этом в документе, который Россия направила в ответ на запрос Украины, и который опубликовал на своей страничке Петухов, сказано, что у Кольченко и Сенцова якобы есть российское гражданство, а между Россией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства.

В связи с чем российская сторона не усматривает оснований для их передачи в Украину для дальнейшего отбывания наказания, – говорится в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко получил 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Украинцев обвиняют в подготовке терактов в Крыму вв мае 2014 года.