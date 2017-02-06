Россия будет отвечать за обстрел украинского самолета, - МИД

Это касается обстрела украинского самолета, который совершал тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной экономической зоне Украины. Российской Федерации грозит международная ответственность за обстрел украинского самолета.

Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба украинского МИДа. Как сказано в сообщении, российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это влечет за собой международно-правовую ответственность, поскольку этот инцидент необходимо расследовать и наказать виновных, - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Как сообщал УРА-Информ, военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украина намерена передать все доказательства обстрела украинского самолета военными Российской Федерации в Международный уголовный суд.