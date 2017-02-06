14:44 06.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Песков заявил, что никаких проблем между Украиной и Россией нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что никакого конфликта между Россией и Украиной не существует.

Песков заявил, что никаких проблем между Украиной и Россией нет

Такие сведения опубликовал "ТАСС".

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", – именно так спикер Кремля прокомментировал заявление Белого дома, а именно то, что Трамп во время телефонной беседы с Порошенко обсудил "ряд вопросов в том числе, относительно продолжающегося в течение долгого времени конфликта Украины с Россией".

Напомним, что ранее глава украинского МИДА Павел Климкин объяснил, что надо сделать России для ликвидации конфликта. Для начала вывести свои войска и вернуть контроль над оккупированными территориями, заметил дипломат.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле потребовали извиниться американского журналиста перед Владимиром Путиным за то, что он обозвал российского лидера "убийцей".


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