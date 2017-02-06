Консенсус по визовой либерализации с Украиной в ЕС есть, - Любомир Заоралек

Если Украина выполнила все условия для этого, то мы полны решимости принять это решение. Об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.

По его словам, процесс визовой либерализации с Украиной может начать через полгода. Сейчас несогласованным является механизм приостановки безвизового режима, однако надеюсь, что через полгода мы сможем начать этот процесс, - пояснил министр, добавив, что летом - это реально.

Напомним, ранее сообщалось, что введение безвизового режима между Европейским союзом и Украиной возможно уже в мае.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент в четверг, 2 февраля, проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии. За данный проект отдали свои голоса 553 европейских депутата.