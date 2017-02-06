Хан заверил, что оснований для отмены санкций против России нет

Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не пока не меняется. Об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Он также отметил, что будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, а этого пока нет. Я не вижу никаких оснований для отмены санкций, - заверил еврокомиссар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня также отметил, что Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет.