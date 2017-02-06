22:53 06.02.2017 | Политика | Новости
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Хан заверил, что оснований для отмены санкций против России нет

На сегодняшний день оснований для отмены санкций против России нет.

Хан заверил, что оснований для отмены санкций против России нет

Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не пока не меняется. Об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Он также отметил, что будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, а этого пока нет. Я не вижу никаких оснований для отмены санкций, - заверил еврокомиссар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня также отметил, что Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет.


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