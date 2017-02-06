10:40 06.02.2017 | Политика | Новости
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Иран является "террористическим государством номер один" - Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает Иран "террористическим государством номер один", но не собирается воздействовать на Тегеран с помощью военной силы.

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Об этом сообщает канал Fox News.

Сообщается, что Трамп в очередной раз раскритиковал ядерную сделку с Исламской Республикой и посетовал на то, что в рамках ее выполнения США "подарили иранцам $1,7 млрд наличными".

"Я думаю, что это была сделка, которую никогда не следовало бы обсуждать. Сделка, которую провела администрация Обамы. Я думаю, что это позор, что такая сделка была заключена", - подчеркнул Дональд Трамп.

Согласно его словам, у США не было причин соглашаться на нее. Кроме того, собираются ли Соединенные Штаты Америки выйти из договора по иранской ядерной программе, Трамп ответил: "Посмотрим, что произойдет".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" президент Ирана Хасан Роухани поделился своей точкой зрения относительно будущих планов Дональда Трампа.


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