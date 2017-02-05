21:26 05.02.2017 | Политика | Новости
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Власти Румынии отменили указ об амнистии коррупционеров

Правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило свой указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных с взяточничеством.

Власти Румынии отменили указ об амнистии коррупционеров

Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, указ был отменен на сегодняшнем внеочередном заседании в связи с массовыми акциями протеста. Официальное заявление по этому поводу будет озвучено в ближайшее время, - заверил источник.

Напомним, 1 февраля правительство Румынии внесло изменения в уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. В связи с чем на улицы Бухареста на антиправительственные протесты вышли более ста тысяч человек.

В пикетах возле здания правительства в столице манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Как сообщал УРА-Информ, министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил о свое отставке. Своре решение он объяснил масштабными народными протестами, которых не было в стране последние 28 лет.


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