Власти Румынии отменили указ об амнистии коррупционеров

Правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило свой указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных с взяточничеством.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, указ был отменен на сегодняшнем внеочередном заседании в связи с массовыми акциями протеста. Официальное заявление по этому поводу будет озвучено в ближайшее время, - заверил источник.
Напомним, 1 февраля правительство Румынии внесло изменения в уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. В связи с чем на улицы Бухареста на антиправительственные протесты вышли более ста тысяч человек.
В пикетах возле здания правительства в столице манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".
Как сообщал УРА-Информ, министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил о свое отставке. Своре решение он объяснил масштабными народными протестами, которых не было в стране последние 28 лет.