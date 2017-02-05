В российском МИДе заявили, что Трамп подает надежду

Россия не теряет надежды на создание конструктивного и плодотворного диалога с новоиспеченным главой американского государства. Об этом заявил глава российского ведомства Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", – заметил дипломат.

Он также добавил, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности".

Особенно важной Лавров считает борьбы с терроризмом.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп сказал, что "не имеет понятия", как сложатся его отношения с российским президентом Владимиром Путиным.