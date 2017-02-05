10:10 05.02.2017 | Политика | Новости
100159443:Rakova

Трамп "понятия не имеет", найдет ли он общий язык с лидером РФ

Новоиспеченный президент Америки сомневается в том, что он сразу найдет общий язык со своим российским коллегой. Об этом информирует Fox News.

Трамп

"Считаю, что лучше договориться с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство"), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет замечательно", – заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что "понятия не имеет", удастся ли ему найти общий язык с Владимиром Путиным.

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп немного оплошал во время своей предвыборной кампании. Он заявил, что Путин назвал его гением, хотя в дословном переводе фраза российского президента звучала как "талантливый и яркий человек".


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