Трамп "понятия не имеет", найдет ли он общий язык с лидером РФ

"Считаю, что лучше договориться с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство"), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет замечательно", – заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что "понятия не имеет", удастся ли ему найти общий язык с Владимиром Путиным.

Как сообщал "УРА-Информ", Трамп немного оплошал во время своей предвыборной кампании. Он заявил, что Путин назвал его гением, хотя в дословном переводе фраза российского президента звучала как "талантливый и яркий человек".