15:25 05.02.2017 | Политика | Новости
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Трамп намерен отправиться на саммит

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем желании поучаствовать в саммите G7, который состоится в Италии в период с 25 по 27 мая.

Трамп намерен отправиться на саммит

Мероприятие пройдет на острове Сицилия, передает DW.

После телефонной беседы Трампа с премьером-министром Италии Паоло Джентилони, состоявшейся 4 февраля, Белый дом анонсировал визит Трампа на встречу семи лидеров ведущих стран мира в город Таормина.

Отметим, что подобная поездка может стать первой для Трампа в роли президента Соединенных Штатов. Эксцентринчый миллиардер заверил Джентилони, что Америка остается преданной своим обязательствам в рамках НАТО, однако напомнил, что все члены Альянса должны "разделять финансовое бремя расходов на оборону".

Как сообщал "УРА-Информ", политик "Народного фронта" во Франции Марин Ле Пен тем временем пообещала в случае победы на президентских выборах, вывести страну из НАТО.


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