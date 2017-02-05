Суд отказал Трампу в восстановлении миграционного указа

Как сообщают американские СМИ, суд также поручим министру юстиции до вечера понедельника представить свои возражения этому решению. Напомним, решение приостановить действие указа президента было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля.

Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропортах и транзитных зонах Соединенных Штатов Америки тысячи людей протестовали против указа президента Дональда Трампа, который ограничил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.