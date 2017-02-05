Суд отказал Трампу в восстановлении миграционного указа

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 5 февраля, отказала администрации президента Дональда Трампа в немедленном восстановлении действия указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.
Как сообщают американские СМИ, суд также поручим министру юстиции до вечера понедельника представить свои возражения этому решению. Напомним, решение приостановить действие указа президента было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля.
Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.
Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.
Как сообщал УРА-Информ, в аэропортах и транзитных зонах Соединенных Штатов Америки тысячи людей протестовали против указа президента Дональда Трампа, который ограничил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.