Порошенко по телефону переговорил с Трампом

Во время их беседы Трамп пообещал содействовать в решении конфликта между Украиной и Россией. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президенты провели очень хороший телефонный разговор с целью решения разных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией.

При этом президент США отметил, что он намерен работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что во время телефонного разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Разговор длился более часа и особое внимание было уделили урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время Порошенко выразил Трампу благодарность за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"и обсудил с ним перспективы их встречи в ближайшем будущем.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, ранее пресс-служба Трампа сообщала, что в расписании президента США на субботу запланирована беседа с Петром Порошенко.