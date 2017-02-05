17:32 05.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин отправится в США готовить визит Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен в ближайшее время отправиться в Соединенные Штаты Америки.

Климкин отправится в США готовить визит Порошенко

Глава ведомства поедет готовить визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба президента Украины, после переговоров президента со своим коллегой Дональдом Трампом, был поднят вопрос будущего визита Порошенко в Вашингтон.

Теперь для подготовки этого визита туда поедет министр иностранных дел Украины, - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе украинского президента не сообщили, на какую дату запланирована поездка Климкина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество.


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