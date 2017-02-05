Климкин отправится в США готовить визит Порошенко

Глава ведомства поедет готовить визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба президента Украины, после переговоров президента со своим коллегой Дональдом Трампом, был поднят вопрос будущего визита Порошенко в Вашингтон.

Теперь для подготовки этого визита туда поедет министр иностранных дел Украины, - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе украинского президента не сообщили, на какую дату запланирована поездка Климкина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество.