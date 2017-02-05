14:33 05.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин объяснил, что нужно сделать России

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин высказал свою точку зрения относительно правильной политики России.

Климкин объяснил, что нужно сделать России

Такой она могла бы называться, если бы власти соседней страны вывели из Донбасса свои войска, а также вернули контроль Украине над своими территориями.

Своим мнением дипломат поделился в интервью австрийскому изданию "Профиль". Климкин ответил на вопрос журналиста о том, что сейчас должна была бы сделать Россия.

"Совсем просто. Вывести из Донбасса свои войска - независимо от того, в "отпуске" они или нет, вернуть Украине контроль над украинской границей, де-оккупировать Крым. Это для начала", - подчеркнул он.

Как сообщал "УРА-Информ", меж тем российский коллега Климкина Сергей Лавров рассчитывает на поддержку Дональда Трампа. По словам министра иностранных дел РФ, новоиспеченный президент США внушает надежду.


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