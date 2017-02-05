Климкин объяснил, что нужно сделать России

Такой она могла бы называться, если бы власти соседней страны вывели из Донбасса свои войска, а также вернули контроль Украине над своими территориями.

Своим мнением дипломат поделился в интервью австрийскому изданию "Профиль". Климкин ответил на вопрос журналиста о том, что сейчас должна была бы сделать Россия.

"Совсем просто. Вывести из Донбасса свои войска - независимо от того, в "отпуске" они или нет, вернуть Украине контроль над украинской границей, де-оккупировать Крым. Это для начала", - подчеркнул он.

Как сообщал "УРА-Информ", меж тем российский коллега Климкина Сергей Лавров рассчитывает на поддержку Дональда Трампа. По словам министра иностранных дел РФ, новоиспеченный президент США внушает надежду.