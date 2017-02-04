Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным"

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мысль этого так называемого судьи, по сути, не обеспечивает выполнение закона в нашей стране, смешное и будет обжаловано", - написал Дональд Трамп.

Он также заявил, что ряд стран Ближнего Востока "согласны с запретом".

"Они знают, что предоставление некоторым людям права въезда означает смерть и разрушения!" - подчеркнул президент США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты, то есть, тех, кто получил право на постоянное проживание в США.