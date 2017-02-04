16:51 04.02.2017 | Политика | Новости
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Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным"

Президент США Дональд Трамп назвал "смешным" решение федерального судьи из Сиэтла о частичной приостановке действия иммиграционного указа. 

Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мысль этого так называемого судьи, по сути, не обеспечивает выполнение закона в нашей стране, смешное и будет обжаловано", - написал Дональд Трамп.

Он также заявил, что ряд стран Ближнего Востока "согласны с запретом".

"Они знают, что предоставление некоторым людям права въезда означает смерть и разрушения!" - подчеркнул президент США.

Напомним, как сообщал ранее  "УРА-Информ", запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты, то есть, тех, кто получил право на постоянное проживание в США.


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