12:00 04.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российская сторона гарантирует режим тишины в Авдеевке четвертого февраля

Ремонтные бригады уже вышли на восстановление линии электропередач около Авдеевки.

Российская сторона гарантирует режим тишины в Авдеевке четвертого февраля

По причине критической ситуации в Авдеевке российская сторона центра контроля и координации гарантировала режим тишины на четвертое февраля 2017 г. – с целью проведения на линии электропередач ремонта. Об сообщил глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам - утром группы электромонтеров снова вышли на линию ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в центре контроля получили письменное подтверждение про прекращение огня - подчеркнул Жебривский. Он добавил, что за неделю по итогам обстрелов Авдеевки оказалось повреждено 114 частных домов, а также 22 квартиры в восьми многоэтажках и четыре гаража.

Как сообщал УРА-Информ, из Авдеевки уже эвакуировали 244 человека.


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