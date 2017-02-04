Россия отказала в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев" из-за их гражданства РФ

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Это мы говорим про эпизод 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцами", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из России. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них - право на временное проживание", - заявил Горбатюк.

Согласно его словам, экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник получил российское гражданство через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца человек, который сбежал из-под домашнего ареста, уже получил. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", - добавил Горбатюк.

Также он сообщил, что по экстрадиции других "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко заявила, что понимает действи "Беркута" на Евромайдане. Согласно ее мнению, сотрудники применяли агрессию исключительно потому, что у них "был приказ".