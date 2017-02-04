15:32 04.02.2017 | Политика | Новости
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Президент Молдовы выступил за особый статус для Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон выступил за предоставление непризнанному Приднестровью особого статуса в рамках единой страны. 

 

Президент Молдовы выступил за особый статус для Приднестровья

Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с  действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны", - заявил Додон.

Также он выразил надежду на то, что председательство Австрии в ОБСЕ поспособствует активизации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Согласно его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Молдова высказала свою точку зрения относительно аннексии Крыма Россией. Данное высказывание озвучил президент государства Игорь Додон.

 


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