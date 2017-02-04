Президент Молдовы выступил за особый статус для Приднестровья

Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны", - заявил Додон.

Также он выразил надежду на то, что председательство Австрии в ОБСЕ поспособствует активизации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Согласно его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Молдова высказала свою точку зрения относительно аннексии Крыма Россией. Данное высказывание озвучил президент государства Игорь Додон.