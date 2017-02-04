Порошенко подписал закон про электронный билет

Об этом передает официальный сайт Верховной Рады. На сайте ВР сказано, что третьего февраля закон был возвращен в парламент с подписью президента. Закон определяет понятие электронного билета.

Это - проездной документ определенной формы, который по итогам регистрации в системе учета оплаты проезда позволяет пассажиру получение транспортных услуг. Предполагается, что органы самоуправления вводят автоматизированную схему учета оплаты проезда, а также устанавливают способ ее функционирования и формы носителей, порядок обращения проездных документов, определяют уполномоченное осуществлять взимание платы лицо.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Киевпастранс" рассказал о внедрении е-билета.