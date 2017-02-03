В СМИ появились сведения о том, когда Украине дадут безвиз

\Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на инсайдеров в Еврокомиссии и Совете Евросоюза.

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", – гласит публикация.

При этом для разблокировки безвизового режима с Украиной ЕС должен дать зеленый свет «механизму приостановки». Этот процесс может завершиться в феврале.

"В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он длился всего один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае - на одобрение Советом ЕС", – говорят представители СМИ.

В таком случае, если все пойдет по графику, то июнь станет датой старта работы безвизового режима Украины с ЕС.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее евроэлита проголосовала за предоставление безвиза Грузии.