11:15 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159353:Rakova

В СМИ появились сведения о том, когда Украине дадут безвиз

Украина получит безвизовый режим доступа в Европу летом.

В СМИ появились сведения о том, когда Украине дадут безвиз

\Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на инсайдеров в Еврокомиссии и Совете Евросоюза.

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", – гласит публикация.

При этом для разблокировки безвизового режима с Украиной ЕС должен дать зеленый свет «механизму приостановки». Этот процесс может завершиться в феврале.

"В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он длился всего один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае - на одобрение Советом ЕС", – говорят представители СМИ.

В таком случае, если все пойдет по графику, то июнь станет датой старта работы безвизового режима Украины с ЕС.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее евроэлита проголосовала за предоставление безвиза Грузии.


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