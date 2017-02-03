10:34 03.02.2017 | Политика | Новости
100159348:Rakova

Трамп выдвинул свои требования Coca-Cola

Дональд Трамп обратился к руководству всемирно известной компании Coca-Cola.

Трамп выдвинул свои требования Coca-Cola

В частности, речь идет о том, что американский лидер собирается свести к минимуму производство своей продукции в Мексике. Также это правило относится и к государствам Латинской Америки. Об этом информирует Denuncia leaks.

К такому шагу Трампу пришлось прибегнуть сразу после того, как Coca-Cola присоединилась к протестам новой иммиграционной политики Белого дома.

Отмечается, что компания запустила на просторах интернета акцию #OrgullosoDeSer (горжусь быть), которая базируется на принципах гордости своей нацпринадлежностью.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп ограничил въезд уроженцам семи, преимущественно мусульманских, стран. Среди них: Йемен, Сирия, Ливия, Сомали, Судан, Ирак, Иран. 


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