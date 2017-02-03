15:37 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159375:mysnichenko

Порошенко посетит Вашингтон

Стороны планируют сроки визита Петра Порошенко.

Порошенко посетит Вашингтон

Так, Администрация президента Украины с администрацией президента США запланировали визит Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы АПУ - Константин Елисеев.

По его словам – на данный момент планируют и отрабатывают с американской администрацией даты и сроки визита в Вашингтон Порошенко - сказал он. Известно, что министр иностранных дел Павел Климкин хотел бы встретиться с представителями администрации Дональда Трампа уже в феврале.

Как сообщал УРА-Информ, Вашингтон разделяет позицию Евросоюза по вопросу санкций против России. Ослабление санкций возможно только при урегулировании мирным путем ситуации на Донбассе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив