Порошенко посетит Вашингтон

Так, Администрация президента Украины с администрацией президента США запланировали визит Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы АПУ - Константин Елисеев.

По его словам – на данный момент планируют и отрабатывают с американской администрацией даты и сроки визита в Вашингтон Порошенко - сказал он. Известно, что министр иностранных дел Павел Климкин хотел бы встретиться с представителями администрации Дональда Трампа уже в феврале.

Как сообщал УРА-Информ, Вашингтон разделяет позицию Евросоюза по вопросу санкций против России. Ослабление санкций возможно только при урегулировании мирным путем ситуации на Донбассе.