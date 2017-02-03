16:45 03.02.2017 | Политика | Новости
100159384:Rakova

Лукашенко намерен в полную мощь защищать Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не дать в обиду граждан России.

Лукашенко намерен в полную мощь защищать Россию

Он отметил, что пока является главой государства не позволит бросать камни в сторону россиян. Об этом информирует РИА "Новости".

Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это четко знать", – отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на дружественные отношения между главами бывшего СССР, в том числе и РФ, обстановка вокруг «развивается не очень».

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению советника главы МВД Зоряна Шкиряка, на Авдеевку напала именно Россия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив