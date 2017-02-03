Лукашенко намерен в полную мощь защищать Россию

Он отметил, что пока является главой государства не позволит бросать камни в сторону россиян. Об этом информирует РИА "Новости".

Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это четко знать", – отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на дружественные отношения между главами бывшего СССР, в том числе и РФ, обстановка вокруг «развивается не очень».

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению советника главы МВД Зоряна Шкиряка, на Авдеевку напала именно Россия.