Гройсман призвал мир остановить агрессора

Как написал на своей страничке в Facebook глава украинского правительства, прямо сейчас идет обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей.

Мир должен отреагировать на то, что там происходит. Мир должен остановить агрессора! У них нет ничего святого!, – написал премьер.

Напомним, российские войска усиливают обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции. За прошедшие сутки боевики 114 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате таких агрессивных действий, четыре военных погибли. Еще 17 человек получили ранены.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг , 2 февраля, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу. Однако от ран женщина умерла.