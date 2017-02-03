09:15 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призвал мир остановить агрессора

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает мир и мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области.

Гройсман призвал мир остановить агрессора

Как написал на своей страничке в Facebook глава украинского правительства, прямо сейчас идет обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей.

Мир должен отреагировать на то, что там происходит. Мир должен остановить агрессора! У них нет ничего святого!, – написал премьер.

Напомним, российские войска усиливают обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции. За прошедшие сутки боевики 114 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате таких агрессивных действий, четыре военных погибли. Еще 17 человек получили ранены.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг , 2 февраля, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу. Однако от ран женщина умерла.


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