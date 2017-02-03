Эксперт прояснил ситуацию с евроинтеграцией украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в прошлом году было приложено недостаточно усилий для улучшения показателей экономики, однако позитивные тенденции все же наблюдаются.

Есть резон говорить и об евроинтеграции, особенно в свете последних событий, а именно возможного предоставления безвиза. Своим мнением в эксклюзивном интервью "УРА-Информ" поделился известный юрист Андрей Вигиринский.

"Евроинтеграция подразумевает под собой введение реформ, в первую очередь, фискальных, которые касаются каждого гражданина: это и учет доходов, и учет расходов любого украинца. На сегодня Верховный совет не принимает те законопроекты, которые являются необходимыми для евроинтеграции. И если в последующем будет наблюдаться аналогичная ситуация, кроме того, она будет дополняться общественными акциями протеста против повышения тарифов и относительно других социальных важных вопросов, таких как пенсионная реформа, то я не готов вам сказать, что следующий год будет лучше", – заметил эксперт.

Как сообщал "УРА-Информ", согласно последним данным в СМИ, Украина может рассчитывать на получение безвиза уже этим летом.