11:30 03.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Эксперт прояснил ситуацию с евроинтеграцией украинцев

Многие специалисты отмечают, что 2017-й год обязан стать годом развития. Мол, к этому есть все предпосылки.

Эксперт прояснил ситуацию с евроинтеграцией украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в прошлом году было приложено недостаточно усилий для улучшения показателей экономики, однако позитивные тенденции все же наблюдаются.

Есть резон говорить и об евроинтеграции, особенно в свете последних событий, а именно возможного предоставления безвиза. Своим мнением в эксклюзивном интервью "УРА-Информ" поделился известный юрист Андрей Вигиринский.

"Евроинтеграция подразумевает под собой введение реформ, в первую очередь, фискальных, которые касаются каждого гражданина: это и учет доходов, и учет расходов любого украинца. На сегодня Верховный совет не принимает те законопроекты, которые являются необходимыми для евроинтеграции. И если в последующем будет наблюдаться аналогичная ситуация, кроме того, она будет дополняться общественными акциями протеста против повышения тарифов и относительно других социальных важных вопросов, таких как пенсионная реформа, то я не готов вам сказать, что следующий год будет лучше", – заметил эксперт.

Как сообщал "УРА-Информ", согласно последним данным в СМИ, Украина может рассчитывать на получение безвиза уже этим летом.


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