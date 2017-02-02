В Турции задержали племянника Гюлена по подозрению в терроризме

Об этом передает Ihlas Haber Ajansi.

Отмечается, что кроме сына сестры Гюлена, арестовали еще троих подозреваемых. Арестованные уже дали показания.

"Задержанных подозревают в участии в террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETЦ)", - говорится в сообщении.

Также добавим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Как сообщили турецкие власти, его возглавил писатель, бывший имам и проповедник Фетхуллах Гюлен, который сейчас проживает в США.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Турция воздвигла стену, отделяющую ее от Сирии и Ирака. Такие сведения передает государственное агентство Anadolu.