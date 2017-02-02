В Румынии продолжаются антиправительственные протесты - ФОТО, ВИДЕО

На улицы Бухареста на антиправительственные протесты вышли более ста тысяч человек. В пикетах возле здания правительства в столице манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Как сообщает Аgerpres.ro, на сегодняшний день крупные протесты проходят также и в других городах страны. Люди вышли на улицу в Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны. Всего, по подсчетам полиции на улицы вышли 140 тысяч человек.

Вместе с тем не обошлось и без стычек с полицией. Перед зданием правительства Румынии люди забросали правоохранителей петардами и дымовыми шашками, а те в ответ применила слезоточивый газ.

Четыре человека пострадали. По словам государственного секретаря в министерстве внутренних дел Раеда Арафата среди пострадавших – двое полицейских и двое протестующих, все они госпитализированы.

Местные власти отмечают, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане страны опасаются, что в результате так мер правительства на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Напомним, первые протесты в Румынии начались 22 января. Румыны протестуют против законов для преступников

Как сообщал УРА-Информ, новые изменения в Уголовный кодекс Румынии предусматривают помилование сужденных не более чем до пять лет, беременные женщины и женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети. Будет снята также судимость с осужденных к условным тюремным срокам.

Вместе с тем по новому закону чиновники, которые нанесли государству ущерб меньше 50 тысяч евро не считаются коррупционными.