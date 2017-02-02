В Белом Доме опровергли ослабление санкций против ФСБ

Министерство финансов просто уточнило данные и это является типичная практика. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

По его словам, уточнение санкций против российского ФСБ, это не смягчение и его не стоит расценивать как изменение политики США по вопросу санкций против России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее появилась информация, что США ослабили санкции против ФСБ. Минфин США разрешил американским компаниям сотрудничать со специальной службой по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.