Украина передаст доказательства обстрела самолета военными РФ в Гаагский суд, - Матиос

Сразу после посадки самолета военная прокуратура открыла уголовное дело и сейчас проводится экспертиза. Все доказательства будут переданы в Гаагский суд.

Об этом в четверг утром, 2 февраля, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, эксперты изъяли пулю, а экспертиза докажет, что повреждения самолета были сделаны над территорией Украины, от которой еще никто не открестился.

Это все доказательства гибридной войны и агрессии России после аннексии Крыма, - пояснил прокурор, добавив, что кто именно стрелял, может и нельзя будет установить, но зона ответственности высшего руководства государства Российской Федерации находится в компетенции Международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут, - заверил Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера штаб Военно-морских сил Украины заявил об обстреле самолета АН-26 российскими военными над Черным морем.