Трамп пригрозил направить военных в Мексику

Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на расшифровку беседы глав государств.

Как отмечается, что выдержка из диалога ярко иллюстрирует "дипломатию за закрытыми дверями", а также жесткий тон Дональда Трампа идентичный тому, что он использовал во время предвыборной кампании.

Вместе с тем, Трамп заявил, что Мексика делает "недостаточно, чтобы остановить их".

"Наши военные не такие, поэтому я могу послать их, чтобы они позаботились об этом", - заявил Трамп.

В то же время официальный представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето не высказывал никаких угроз. Также в МИД Мексики назвали фальшивкой данный отрывок беседы, отметив, что в реальности разговор Трампа и Пенья Ньето велся в конструктивном ключе. На данный момент в Белом доме не ответили на запрос.

Напомнии, как сообщал ранее "УРА-Информ", мексиканский лидер левой оппозици Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал правительство страны обратиться в ООН в связи с намерениями президента США Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой.