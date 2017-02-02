07:59 02.02.2017 | Политика | Новости
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Тиллерсон официально стал госсекретарем США

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг утром, 2 февраля, одобрил кандидатуру бывшего главы нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост 69-го государственного секретаря.

Тиллерсон официально стал госсекретарем США

Его кандидатуру во время голосования поддержали 56 сенаторов. В то же время 43 сенатора все же высказались против.

Как сообщает Reuters, одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон уже приведен к присяге. Церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома.

При этом президент Дональд Трамп заявил, что теперь "настало время, когда можно с полностью открытыми глазами и сфокусироваться на международных связях".

Работа наших дипломатов и миссия Госдепартамента заключается в том, чтобы служить в интересах США и сделать страну безопаснее для народа, - заявил Трамп, добавив, что Тиллерсон должен осознать важность укрепления союзов США, формирование новых альянсов для расширения стратегических интересов и безопасности американцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виктория Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США.


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