Тиллерсон официально стал госсекретарем США

Его кандидатуру во время голосования поддержали 56 сенаторов. В то же время 43 сенатора все же высказались против.

Как сообщает Reuters, одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон уже приведен к присяге. Церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома.

При этом президент Дональд Трамп заявил, что теперь "настало время, когда можно с полностью открытыми глазами и сфокусироваться на международных связях".

Работа наших дипломатов и миссия Госдепартамента заключается в том, чтобы служить в интересах США и сделать страну безопаснее для народа, - заявил Трамп, добавив, что Тиллерсон должен осознать важность укрепления союзов США, формирование новых альянсов для расширения стратегических интересов и безопасности американцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виктория Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США.