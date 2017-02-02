16:36 02.02.2017 | Политика | Новости
100159296:Rakova

Путин попрощался с генералами

Президент России Владимир Путин снял с должностей 16 генералов Министерства внутренних дел, Следственного комитета РФ и Министерства чрезвычайных ситуаций.

Путин попрощался с генералами

Данный документ  был опубликован сегодня, в четверг, 2 февраля на официальном интернет-ресурсе правовой информации РФ, передает РИА "Новости". Согласно предоставленным данным, 16 генералов лишаются своих должностей. Кроме того, отмечается, что двое из них будут вообще уволены со службы. О том, что именно повлекло за собой такие рокировки – не сообщается.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Кремле объяснили, кто стоит за нападением на Авдеевку. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это некие "самостийные отряды".

В свою очередь, советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк утверждает, что за атакой этого города стоят непосредственно российские военные.

 


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