Путин попрощался с генералами

Данный документ был опубликован сегодня, в четверг, 2 февраля на официальном интернет-ресурсе правовой информации РФ, передает РИА "Новости". Согласно предоставленным данным, 16 генералов лишаются своих должностей. Кроме того, отмечается, что двое из них будут вообще уволены со службы. О том, что именно повлекло за собой такие рокировки – не сообщается.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Кремле объяснили, кто стоит за нападением на Авдеевку. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это некие "самостийные отряды".

В свою очередь, советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк утверждает, что за атакой этого города стоят непосредственно российские военные.