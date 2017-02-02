13:14 02.02.2017 | Политика | Новости
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Пункт пропуска между Венгрией и Украиной заработает в 2018 году

Открытие международного пропускного пункта для автосообщения "Большая Паладь-Надьгодош" запланировано на 2018 г.

Пункт пропуска между Венгрией и Украиной заработает в 2018 году

Данный пункт пропуска появится на венгерской стороне – и построен он будет за счет фондов Евросоюза и Венгрии. Этот вопрос уже обсудили на днях представители таможенно-финансовой службы Венгрии, Нацполиции Венгрии с делегацией Госфискальной службы Украины и Администрации пограничной службы.

Об этом рассказали в ГФС в Закарпатской области. Венгерская сторона уже представила проект пункта пропуска и сообщила о подготовке тендерного досье.

Как сообщал УРА-Информ, современный пункт пропуска планируют создать Украина и Молдова. 


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