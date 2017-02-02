Пункт пропуска между Венгрией и Украиной заработает в 2018 году

Данный пункт пропуска появится на венгерской стороне – и построен он будет за счет фондов Евросоюза и Венгрии. Этот вопрос уже обсудили на днях представители таможенно-финансовой службы Венгрии, Нацполиции Венгрии с делегацией Госфискальной службы Украины и Администрации пограничной службы.

Об этом рассказали в ГФС в Закарпатской области. Венгерская сторона уже представила проект пункта пропуска и сообщила о подготовке тендерного досье.

Как сообщал УРА-Информ, современный пункт пропуска планируют создать Украина и Молдова.