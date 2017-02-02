Порошенко уверен, что России пытается взять Авдеевку в заложники

Она пытается взять в заложники целый город. Таким городом для них стала Авдеевка, которая уже стоит на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в четверг, 2 февраля, на своей страничке в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что это жестоко и антигуманно, но Россия систематически нарушает Минские договоренности. А заставить ее выполнять договоренности необходимо коллективными усилиями, - пояснил президент.

Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий и в заложники берется целый город, - написал Порошенко, добавив, что сегодня, по требования Украины, Совет безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

Он также пояснил, что украинские дипломаты получили от него четкие инструкции, чтобы страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом Совета безопасности, почувствовала солидарность мира с Украиной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 февраля Украина будет возглавлять Совет безопасности Организации Объединенных Наций.