Порошенко готов проводить референдум по НАТО

Для него сейчас важно мнение по этому вопросу украинского народа. Об этом заявил в среду, 1 января, в интервью Berliner Morgenрos глава украинского государства.

При этом Порошенко напомнил, что четыре года тому назад только 16% украинцев поддерживали идею вступления Украины в НАТО, а сейчас таких людей уже насчитывается 54%.

В этом вопросу я буду руководствоваться мнением моего народа, поэтому проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО, - пояснил президент, отвечая на вопрос журналистов издания, является ли вступление в НАТО реалистичной целью для Украины. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат люди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что за неделю на Донбассе замечено 5,6 тысяч нарушений минский соглашений.