Министр торговли Румынии из-за протестов подал в отставку

Своре решение он объяснил масштабными народными протестами, которых не было в стране последние 28 лет. Как написал сам министр на своей страничке в Facebook, правительство страны предало своих сторонников. Я ухожу в отставку по этическим причинам - ради своего ребенка.

Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы? - написал Жиану.

Напомним, накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на протест против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на меньше чем 200 тысяч лей - 47,5 тысячи долларов.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Шесть стран, в частности Германия, Франция и США, выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО оказались под угрозой.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Румынии не взирая на протесты приняло резонансное постановление вечером 31 января.